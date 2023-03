| TRAINING



Forza e trasformazione al "Mugnaini", venerdì mattutino vista di #JuveSamp.#FORZADORIA — U.C. Sampdoria (@sampdoria) March 9, 2023

Brutte notizie per lae per Dejan Stankovic, si fermain allenamento. Il comunicato del club blucerchiato:Prosegue a Bogliasco la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla sfida di domenica sera in casa della Juventus. Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento a base di forza in palestra e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini”.. Rientro in gruppo per Braam, mentre Filipha svolto la prima parte della sessione con i compagni per proseguire poi un percorso personalizzato, finalizzato al completo recupero. Programmi differenziati invece per Andrea, Emirhane Jeison. Terapie e fisioterapia per Sam; Ignacioprosegue infine il proprio iter riabilitativo. Domani, venerdì, è in agenda un nuovo appuntamento mattutino.