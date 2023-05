A pochi minuti dall'inizio del match contro l'Udinese, l'allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del tecnico blu cerchiato. "Bisogna difendere il nostro orgoglio fino alla fine. Come dicevo l'orgoglio è un'emozione importante anche nella vita quotidiana. Io sto uscendo da un periodo difficile, come è stata la strage di Belgrado nella quale tanti giovani hanno perso la vita e ho tantissimi pensieri anche per la mia famiglia che abita nel quartiere dove è avvenuto questo spiacevole evento. Sento tanta sofferenza ma tutti insieme si possono superare questi momenti".