Domani, sulla panchina della Sampdoria, Dejan Stankovic tornerà a sfidare la 'sua' Lazio. Un impegno da vincere per tutti i costi per sperare ancora nella salvezza: "Nelle ultime gare abbiamo fatto degli errori da non ripetere, ci siamo confrontati con i ragazzi - le parole dell'ex centrocampista in conferenza stampa -. I biancocelesti hanno velocità e tecnica, ma non alziamo bandiera bianca. Quagliarella ha preso un virus e non sarà all'Olimpico".