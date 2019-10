Claudio Ranieri nelle idee di Massimo Ferrero per la sua Sampdoria. Come riporta Sky Sport, in mattinata sono stati avviati i primi contatti tra il club blucerchiato e l'ex allenatore della Roma: in agenda anche un incontro tra le parti nelle prossime ore.



LE DUE ALTERNATIVE - Tentativo della Samp, quindi, per Ranieri. Se non si dovesse arrivare a un accordo economico, restano in piedi le ipotesi Iachini e De Biasi. Col primo, nel pomeriggio, è previsto un contatto telefonico. Si è tirato fuori invece Gennaro Gattuso, non convinto dalla proposta blucerchiata.