La federcalcio cilena ha annunciato di essere oggetto di una procedura disciplinare intentata dall'ex ct della nazionale, Jorge Sampaoli assieme ai suoi due assistenti Sebastian Beccacece e Jorge Desio. I tre denuncianti chiedono all'Anfp circa 4,5 milioni di euro: 1,38 milioni per imposte pagate al ministero del tesoro cileno che sarebbero dovute essere rimborsate dalla federazione in seguito a un accordo con i suoi vertici nel novembre 2015 dopo l'accordo con la direzione della Federazione nel novembre 2015; circa 3,1 milioni per le accuse, rivolte loro dall'Anfp, di aver ricevuto 200.000 dollari per condurre interviste e dare consigli presso un istituto di formazione per allenatori e arbitri. Il procedimento e' stato avviato lo scorso marzo, ma la federazione ha assicurato alla stampa di esserne stata informata solo la scorsa settimana.