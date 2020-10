Il caso diplomatico tra la Sampdoria e lo Spezia per Salva Ferrer si arricchisce sempre di nuovi dettagli e ulteriori informazioni. Ad esempio, bisognerà vedere come si risolverà il braccio di ferro tra l'agente del giocatore Mark Reig e il direttore Meluso. ​Secondo le ultime indiscrezioni infatti il terzino avrebbe chiesto la cessione, ingolosito dalla proposta blucerchiata.



Stando a Il Secolo XIX la Sampdoria avrebbe offerto a Ferrer un contratto quadriennale a 360mila euro, contro i 160mila previsti dal triennale in vigore con i bianconeri. I negoziati tra l'entourage di Ferrer e lo Spezia proseguono, anche perché l'offerta della Samp ai colleghi bianconeri da 600mila euro non soddisfa la società di Volpi, che realizzerebbe una plusvalenza da sole 250mila euro, dal momento che Ferrer era stato acquistato per 400mila euro dal Tarragona.