Sono passati ben 175 giorni dall'ultima apparizione in Serie A di Mikkel Damsgaard. Era il 3 ottobre quando il centrocampista della Sampdoria disputava la sua ultima partita: da lì in poi, per il ragazzo è iniziato un lungo calvario di infortuni, di cui uno piuttosto grave, che lo ha costretto a sottoporsi a varie cure presso una struttura specializzata in Danimarca. Ora però l'incubo sembra essere quasi alle spalle: domani Damsgaard sarà a Genova, e pian piano tornerà ad allenarsi con i compagni e la squadra.



Ovviamente, al classe 2000 manca il ritmo partita e la condizione fisica. La volontà però è quella di tornare in campo prima della fine della stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport Damsgaard potrebbe essere pronto per metà aprile, a quel punto sarà a piena disposizione di mister Giampaolo.