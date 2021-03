L'uomo mercato della Sampdoria, nella prossima sessione di mercato, sarà senza ombra di dubbio Mikkel Damsgaard. Il centrocampista blucerchiato viene accreditato già da ora come uno dei pezzi pregiati della società genovese, e per prelevarlo potrebbero 'bastare' 20 milioni, quasi il triplo di quanto versato al Nordsjaelland.



Secondo La Gazzetta dello Sport ​con il calcio in profonda crisi, difficilmente una società di Serie A potrà versare una cifra simile in un'unica tranche. E' più facile che la Samp, aggiunge il quotidiano, possa strappare un accordo con pagamento spalmato su più anni o peggio, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto e bonus legati agli obiettivi. Venti milioni subito difficilmente verranno versati.