In estate, l'attaccante della Sampdoria Keita Balde era arrivato con grande spinta mediatica, accolto dai blucerchiati come il grande colpo del mercato. In realtà, il giocatore ha alternato buone cose a lunghe pause e momenti appannati. Il suo futuro resta in bilico, e il destino del giocatore passerà dal finale del campionato.



Secondo Il Secolo XIX sarebbero sorti parecchi dubbi alla dirigenza blucerchiata. Tra l'ingaggio fuori portata e il prezzo di acquisto troppo elevato per Corte Lambruschini, il riscatto dell'attaccante è fortemente in bilico. Decisivo sarà il finale di stagione, in cui dovrà fornire un rendimento decisamente migliore per guadagnarsi la riconferma.