L'emergenza Coronavirus avrà anche dei risvolti significativi sul calciomercato e sul futuro di alcune situazioni sospese, specialmente in casa Sampdoria. Una delle vicende più delicate riguarda ad esempio la questione dei riscatti, ed è uno scenario che spaventa la Samp, perché da questa vicenda dipendono quasi 23 milioni di possibili incassi, potenzialmente sfumati.



La prima situazione è quella di Murillo, che era stato girato in prestito con diritto di riscatto al Celta Vigo. Se il campionato fosse proseguito, probabilmente gli spagnoli avrebbero esercitato il diritto di riscatto. Ora però la situazione sembra decisamente più ingarbugliata, e i 16 milioni di dollari di cui parlano i media locali (14,5 milioni di euro) sono a rischio, anche a causa della crisi economica che ha investito il calcio spagnolo. Non va dimenticato inoltre che la Samp dovrà invece versare 12 milioni nelle casse del Valencia per il riscatto, questa volta obbligatorio, del calciatore.



Situazione simile anche per Gianluca Caprari, prestato al Parma con 2 milioni di trasferimento oneroso, più altri 9 di riscatto. All'epoca del trasferimento l'attaccante, scrive Il Secolo XIX, aveva accettato la proposta convinto di essere riscattato, in realtà ora il suo futuro sarebbe a rischio