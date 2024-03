Sampdoria, 50 milioni da Manfredi e Radrizzani. Entro il termine della stagione saranno 70

Sino a maggio, il futuro della Sampdoria a breve termine era incerto e in bilico. Il destino del club blucerchiato, appeso ad un filo, dipendeva dalla volontà di potenziali investitori di intervenire per salvare il club. Incarico assunto in extremis, come noto, da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.



I due uomini d'affari hanno iniettato capitali da subito per salvare il club. Già ma quanto denaro hanno sborsato gli imprenditori per il salvataggio della Samp? Il Secolo XIX questa mattina fa un riassunto. Ad oggi, si tratta di 50 milioni, destinati a diventare 70 entro il termine della stagione. Una cifra corposa e significativa per un club di Serie B.



A giugno Radrizzani e Manfredi hanno investito 6 milioni di aumento capitale, necessari per superare le quote di Ferrero, la cifra poi è cresciuta ulteriormente in altre due tranche, ad agosto e a settembre. Le due rate sono state rispettivamente di 5 e 10 milioni. Per concludere il prestito obbligazionario convertibile sono stati aggiunti 9 milioni. Totale, 30 milioni.

A questo importo vanno sommate le tre rate per il saldo degli stipendi federali, i 3,3 milioni di commissioni per agenti dei calciatori e 5,5 milioni per gli stipendi di gennaio. Spesa complessiva prevista per il termine della stagione, come detto, 70 milioni.