In Serie B prende forma la nuova Sampdoria di Radrizzani. Per la panchina, dopo avere valutato il profilo di Filippo Inzaghi (ma anche di Baroni e Pirlo), la nuova proprietà ha sondato Fabio Grosso, che dopo la promozione si è congedato dal Frosinone.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, con Nicola Legrottaglie come direttore tecnico e Riccardo Pecini direttore sportivo (non Claudio Chiellini, che torna alla Juve), tutto con la consulenza esterna di Fabio Paratici che, a causa della squalifica, non potrà avere ruoli operativi.