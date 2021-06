In questi giorni a Milano si inizieranno a gettare le basi per la prossima stagione della Sampdoria. Nel capoluogo lombardo sono previsti infatti una serie di incontri che potrebbero portare la società blucerchiata a definire, finalmente, l'allenatore per la stagione 2021-2022. Ai summit presenzierà ovviamente Massimo Ferrero, particolarmente attivo e deciso a scegliere in autonomia, ma insieme al presidente molto probabilmente ci sarà pure il direttore sportivo Carlo Osti.



Il dirigente è in scadenza ma un suo rinnovo in questo momento sembra piuttosto plausibile. Anzi, la trasferta milanese potrebbe essere utile proprio per discutere e vagliare gli aspetti del nuovo contratto e del prolungamento. Nelle scorse settimane c'era stato un po' di gelo tra le parti, ma negli ultimi giorni la situazione sembra essere migliorata. Osti, a Genova dal dicembre 2012, potrebbe così festeggiare i nove anni in blucerchiato. Dell'esperienza Ferrero, entrata nel settimo anno, è stato di fatto l'unico collaboratore dell'area tecnica sempre al fianco del Viperetta.