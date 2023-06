La nomina di Toso come guida della SSH, la holding del Viperetta che contiene anche la Sampdoria, potrebbe avere dei riflessi sul board dirigenziale blucerchiato. Uno riguarda ad esempio il CdA, che fino a poco tempo fa veniva dato come riconfermato, e ora invece potrebbe essere a rischio. L’attuale consiglio d’amministrazione infatti decadrà con l’approvazione del bilancio 2022, suo ultimo atto formale.



La permanenza dio Lanna, Romei, Bosco e Panconi veniva data per scontata, almeno sino al closing, ma adesso la situazione potrebbe essere cambiata. La legge italiana infatti assegna il compito di nominare il consiglio all’aministratore unico di Sport Spettacolo Holding, la controllante della Sampdoria. A rinnovare le cariche quindi sarà Toso, su indicazione di Vidal (e di Ferrero), mentre Radrizzani e Manfredi potranno inserire un uomo di fiducia all'interno del consiglio. E la possibilità che Toso mischi le carte è alta.