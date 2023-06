Buone notizie per la Sampdoria, che ha trovato l'accordo con gli agenti, avendo ottenuto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione del debito. Si tratta di un tassello fondamentale nei giorni che precedono l'iscrizione al campionato di serie B, in agenda il 20 giugno. Domani (giovedì) il club blucerchiato dovrebbe definire gli ultimi dettagli anche con le banche, mentre non c'è stato alcun problema con i fornitori. Dopodiché il piano sarà presentato al Tribunale, che darà l'ultimo via libera. Venerdì è fissata la prima convocazione dell'assemblea degli azionisti della Sampdoria per approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.