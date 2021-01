La Sampdoria è ormai in dirittura d'arrivo per chiudere la trattativa che porterà a Genova il vice Augello. Il giocatore in questione è Sanasi Sy, terzino sinistro nato nel 1999 a Parigi e cresciuto calcisticamente nell'Amiens. L'affare non è ancora chiuso del tutto, manca la firma, ma l'accordo tra la Samp e l'Amiens è stato trovato. Adesso mancano soltanto le ultime formalità burocratiche.



Il Doria comprerà il laterale confidando, scrive Il Secolo XIX, sulla sua maturazione a livello caratteriale, non avendo dubbi sulle sue qualità fisiche. Sy, in scadenza a giugno 2021, ha giocato l'ultima partita da titolare in Ligue 2 il 2 novembre scorso. Da quel giorno, due spezzoni da 26 e 16 minuti e 8 mancate convocazioni. Arriverà alla Samp all'inizio della prossima settimana.