L'addio di Marco Giampaolo dalla Sampdoria pare ormai un fatto abbastanza scontato. Il tecnico e il presidente blucerchiato Ferrero si sono incontrati ad inizio settimana, hanno fatto il punto su quelli che sono i programmi futuri del club e gli obiettivi dell'allenatore, e si sono dati qualche settimana di tempo per decidere. Giampaolo a quel punto ha chiuso la casa di Nervi ed è partito per qualche giorno di vacanza con la moglie, ma molto presto dovrà dare una risposta a Ferrero.



Secondo Il Secolo XIX il mister doriano però di fatto avrebbe già deciso per un addio. Per convincerlo a rimanere rimanere dovrebbe cambiare radicalmente il target della società - tramite una cessione - ma sembra piuttosto difficile ipotizzare una scenario simile in pochi giorni. Probabile quindi che Giampaolo si accasi in un'altra squadra, e se non riceverà nelle prossime ore una telefonata da parte di Ferrero, potrebbe lui stesso chiamare il numero uno di Corte Lambruschini per accordarsi in merito all'uscita.



Le parti dovranno trovare un accordo. La separazione tra Giampaolo e la Samp non avverrà tramite le dimissioni del tecnico per via di un tecnicismo formale (in caso di dimissioni, resterebbe tesserato con la Samp) e per questo motivo si tratterà la risoluzione consensuale. Il contratto di Giampaolo e quello dei collaboratori scadrà nel 2020, ma per il tecnico non sarebbe una questione di soldi: probabile qundi che rinunci ad un anno di stipendio. Due le società accostate con più frequenza a Giampaolo, il Milan e il Bologna, con la Roma sullo sfondo.