Uno dei primi movimenti in uscita della Sampdoria a gennaio coinvolgerà Francesco Caputo. La punta blucerchiata è destinata a lasciare Genova, e sembra fortemente intenzionato ad accasarsi all'Empoli.



A confermarlo è stato addirittura il presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi, che ha rivelato tutta la voglia di Caputo di lasciare il Doria per la società toscana: "Su Caputo c’e qualcosa di concreto, lui ci chiama tutti i giorni… Sembrava una trattativa facile, adesso un pò meno con qualche schermaglia ma dobbiamo ancora trattare con la Sampdoria" ha detto a Azzurro Mania su Antenna 50 il patron dell'Empoli.



"Caputo per noi sarebbe un giocatore importante anche sotto l’aspetto della serietà e come esempio dello spogliatoio" prosegue poi Corsi. "Mi auguro che entro fine anno si possa concludere l’operazione".