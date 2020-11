La cessione di Omar Colley sembrava praticamente una formalità nella scorsa cessione di mercato. Alla fine però il difensore, complici anche dei termini troppo stretti per perfezionare il suo passaggio in Premier, è rimasto alla Sampdoria. In queste ore invece si è diffusa a Genova la voce di una trattativa per il possibile rinnovo del giocatore nell'ottica di una futura vendita.



Si tratta però di un'indiscrezione smentita dallo stesso procuratore di Colley, Cheikh Fall, a Sampnews24.com: "In questo momento il rinnovo di Colley non è all’ordine del giorno. E non lo stiamo trattando" ha detto il procuratore."Il contratto scade tra un anno e mezzo e non ci sono voci di un addio a gennaio".



A fronte di una proposta irrinunciabile, Colley potrebbe anche lasciare la Samp, ma l'eventualità non sembra la priorità per Fall: "Ogni giocatore ha un prezzo, se poi dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile per la Sampdoria e al contempo fosse un salto di qualità per il giocatore, se ne potrà parlare. Omar non ha mai chiesto di essere ceduto come non c’è mai stata una vera volontà di metterlo sul mercato. Non c’è nessuna rottura tra le parti. Lui sta bene alla Sampdoria, la famiglia sta bene a Genova e lascerebbe solo ed esclusivamente per qualcosa di importante" conclude.