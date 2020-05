Il secondo giocatore in Serie A ad essere colpito dal Coronavirus è stato Manolo. Oggi l'attaccante dellasta bene, ma solo poche settimane fa la sua positività aveva colpito tutti, in particolare l'agente del calciatore Silvio. "La notizia di una persona positiva sorprende sempre, perché ti chiedi da ignorante 'se colpisce un giovane in piena condizione fisica, può colpire chiunque'. L, poi ha ripreso ad allenarsi a casa". ha raccontato a Sampnews24.com.La posizione di Pagliari in merito alla ripresa è piuttosto equilibrata: "Sentendo in giro, sembriamo tutti dottori o virologi. C’è un comitato tecnico-scientifico che dovrà dire se ci saranno le condizioni per continuare., ma parliamo dell’incolumità fisica delle persone. Certo, per il sistema calcio sarebbe un toccasana riprendere, ma è necessario avere le dovute accortezze. Sono dell’idea che si debba ripartire, ma ripeto, con le giuste misure".Sul taglio degli stipendi invece la sua posizione è questa: "Come associazione agenti abbiamo già parlato con i calciatori, si tratta comunque di negoziazioni private, ogni tesserato fa storia a sé.Il contributo va dato da parte di tutte le figure che orbitano intorno al mondo del calcio"Come cambierà il calciomercato secondo Pagliari? ", non più come prima, cercando di attingere ai ragazzi dei rispettivi settori giovanili. A parte qualche scambio, lo scenario sarà questo. Ovviamente ci sarà una ripresa graduale e dall’anno prossimo potrebbe tornare tutto alla normalità. Dipende, però, dall’eventuale ripresa dei campionati - conclude - e dalle situazioni che si svilupperanno nei prossimi mesi".