Sampdoria e Atalanta molto spesso si incrociano sul mercato. Non è raro che i due club abbiano obiettivi di mercato in comune, e talvolta i duelli possono finire in maniera clamorosa, come successo un anno fa con Ilicic. Oggi blucerchiati e nerazzurri tornano a sfidarsi: l'obiettivo in comune è Jakub Jankto, centrocampista dell'Udinese.



Il giocatore classe 1996 è uno dei pezzi pregiati in casa bianconera. Il nuovo dirigente del club friulano, l'ex Samp Pradè, spara alto per il gioiello ceco: l'Udinese chiede 15-16 milioni per il calciatore. Secondo Il Secolo XIX il Doria però sarebbe convinto di poter chiudere attorno ai 12 milioni, anche perchè lo stesso Jankto starebbe spingendo per lasciare la squadra dei Pozzo. Il problema della Samp attualmente è che l'Atalanta pare in vantaggio per assicurarsi il centrocampista, e attenzione anche al possibile inserimento del Torino, altro club interessato.