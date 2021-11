Ci sono problemi per la Sampdoria in vista della partita con la Salernitana. Uno in particolare riguarda il centrale Maya Yoshida, tornato acciaccato dalla Nazionale. Il difensore ha rimediato una contusione al ginocchio, verrà valutato in questi giorni ma è in forte dubbio e D'Aversa potrebbe essere costretto a correre ai ripari.



Le alternative, tenendo come punto fermo Colley (che comunque rientrerà solo oggi) sono sostanzialmente tre: Radu Dragusin, Julian Chabot e Alex Ferrari. Il ballottaggio, in questo momento, sembra coinvolgere soprattutto i primi due, con il tedesco in leggero vantaggio in virtù della maggior esperienza in Serie A. Probabile comunque che la Samp faccia il possibile per recuperare Yoshida in vista di una partita così importante.