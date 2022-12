Uno dei giocatori che potrebbero lasciare la Sampdoria nella sessione di mercato è il difensore Omar Colley. Per il centrale si è parlato molto di squadre estere in passato, ora però il giocatore sarebbe entrato nel mirino della Cremonese. A chiederlo, secondo Sky Sport, sarebbe direttamente il mister dei grigiorossi Massimilianio Alvini.



Il nome del gambiano sarebbe il primo fatto dal tecnico, e la dirigenza della squadra neopromossa sarebbe intenzionata a trovare un'intesa con i vertici di Corte Lambruschini. La Cremonese vorrebbe fare leva sul desiderio di Colley di cambiare club dopo il negato adeguamento contrattuale promesso a fine estate. Il problema, come noto, è il fatto che la Sampdoria voglia fare cassa. La richiesta doriana non sarà certamente di otto milioni di euro, cifra a suo tempo chiesta per Colley, ma neppure inferiore ai cinque milioni di euro.