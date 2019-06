La Sampdoria ringrazia l'intercessione di Carlo Ancelotti. Per merito del tecnico del Napoli infatti i blucerchiati possono continuare a sognare Simone Verdi, messo in cima alla lista delle priorità dal neo allenatore Di Francesco e corteggiato da tempo dal Doria.



Secondo Il Mattino Ancelotti avrebbe convinto De Laurentiis a cedere il calciatore acquistato un anno fa dal Bologna. L'obiettivo dell'ex mister è quello di sfoltire la rosa, che attualmente è composta da 45 tesserati, troppi per la formazione azzurra. Nella rincorsa a Verdi però la Samp dovrà fronteggiare due ostacoli. Il primo è rappresentato dalla valutazione che ne fa il Napoli. De Laurentiis chiede almeno 20 milioni, troppi per Ferrero che ha provato a proporre senza successo altre formule, ad esempio il prestito oneroso con diritto di riscatto.



L'altro problema invece è rappresentato dalla concorrenza del Torino che a seguito del ripescaggio in Europa League potrebbe decidere di rafforzare la squadra, tentando maggiormente Verdi potendo offrire anche un palcoscenico europeo.