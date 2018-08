L'esterno ex Roma e Interè passato in pochi mesi da oggetto misterioso nellaa grande protagonista del campionato brasiliano con la maglia del. Dopo essere rimasto a lungo fuori rosa a Genova, il terzino ha accettato il corteggiamento del club bianconero, trovando subito continuità di rendimento e di prestazioni, tanto che su di lui avrebbe posato gli occhi anche illl Santos lo aveva prelevato dalla Samp lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto sino al, ma ad oggi non ha ancora esercitato l'opzione per assicurarsi a titolo definitivo Dodò versando 3 milioni nelle casse doriane. Il presidente della società paulista ha ribadito recentemente la sua volontà di pagare quanto pattuito, ma per il momento l'assegno non è ancora arrivato sulle scrivanie di Corte Lambruschini.Il Corinthians avrebbe deciso di approfittare di questo stallo, e secondo i media brasiliani la squadra di San Paolo sarebbe pronta ad intavolare unacon la Samp, inserendosi tra i blucerchiati e il Santos. L'attuale titolare della fascia sinistra del Corinthians Danilo Avelar non starebbe rendendo all'altezza delle aspettative, così come il resto della squadra, tanto che il presidente Andrés Sanchez sarebbe finito al centro di forti contestazioni da parte dei tifosi. Per placare gli animi, il patron potrebbe iniziare a puntellare la formazione acquistando Dodò, facendo la felicità della Samp che potrà cosìversati a suo tempo all'Inter.