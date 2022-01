La Sampdoria ha la necessità di monetizzare durante questa sessione di mercato, anche per procurarsi le risorse necessarie per consegnare a D'Aversa alcuni rinforzi. Gli elementi cedibili, per la società blucerchiata, sono tutti quelli che hanno mercato tra gli esuberi, ma da Corte Lambruschini mettono in conto anche qualche sondaggio o interessamento per i titolari. Il giocatore più importante per D'Aversa, di sicuro uno dei più impiegati, ad esempio è Morten Thorsby. E sul norvegese andrebbe registrato un interessamento importante.



Secondo Il Secolo XIX dietro al mediano classe 1996, a lungo trattato dall'Atalanta in estate (con i bergamaschi che potrebbero tornare alla carica) ci sarebbe anche l'Inter. I nerazzurri starebbero pensando all'ex Heerenveen per rinforzare il centrocampo, prelevato a suo tempo dalla Samp a parametro zero.