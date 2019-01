Un duello tutto tedesco si profila all'orizzonte: oggetto del contendere è Dawid Kownacki, attaccante della Sampdoria corteggiato da Fortuna Dusseldorf e pure dallo Stoccarda. Con il probabile arrivo in blucerchiato di Manolo Gabbiadini, il reparto avanzato di mister Giampaolo si configurerebbe con cinque elementi, troppi per il tecnico: ecco perchè la Samp vorrebbe cedere in prestito per sei mesi Kownacki, in modo tale da garantire minutaggio e esperienza al centravanti classe 1997.



In netto vantaggio sulle concorrenti sembrava esserci il Fortuna Dusseldorf, forte del gradimento del giocatore, ma nelle ultime ore secondo le indiscrezioni provenienti dalla Polonia e in particolare da przegladsportowy.pl sarebbe piombata sul giocatore anche lo Stoccarda, alla ricerca di un bomber. I biancorossi potrebbero rilanciare rispetto all'offerta del Fortuna Dusseldorf, inserendo anche una clausola d'acquisto nel contratto. La Sampdoria però non pare intenzionata a perdere il controllo sul giocatore, motivo per cui il club blucerchiato potrebbe spingere per un prestito secco.