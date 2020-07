Massimo Ferrero era regolarmente presente all’Assemblea di Lega, in qualità di rappresentante della Sampdoria. Il Viperetta ha parlato di alcuni aspetti organizzativi, come ad esempio l’inizio il 12 settembre: “Non ci sono divisioni tra presidenti, siamo molto uniti. Prossima stagione con inizio 12 settembre? Stiamo valutando anche questo aspetto, l’importante è che facciano tornare i tifosi negli stadi perché sono il patrimonio del calcio” riporta Sampnews24.com.



Ferrero ha poi commentato anche la posizione di Ranieri: “Ha ancora un anno di contratto e starà con noi. Stiamo verificando se ci siano anche le possibilità di rinnovare per un’altra stagione. Ingaggio? Ci riuniremo attorno a un tavolo per trovare la soluzione migliore per la nostra amata Sampdoria. Ranieri ama questi colori”.



E sul futuro? “Ora me ne vado con la mia famiglia, al mio ritorno programmeremo un campionato diverso. Ho sofferto troppo quest’anno” conclude.