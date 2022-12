Tra gli obiettivi di mercato della Sampdoria figurano anche rinforzi per il reparto offensivo. In particolare, i blucerchiati guardano in casa Verona e a due esuberi gialloblù, Kevin Lasagna e Thomas Henry. Per il momento, però, i blucerchiati non avrebbero ancora affondato il colpo.



Secondo L’Arena al momento non ci sarebbero offerte da parte dei blucerchiati: la dirigenza genovese starebbe riflettendo con attenzione prima di formulare una proposta, senza scordare che al momento la Samp non può mettere sul piatto alcuna cifra per i due giocatori: più plausibile l'impiego di una contropartita tecnica gradita alla dirigenza veneta.