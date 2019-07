Prosegue la trattativa per Joachim Andersen, una trattativa che potrebbe portare il difensore della Sampdoria in Francia, e più precisamente a Lione. Il club di Ligue 1, che ha parecchie liquidità dopo alcune cessioni importanti, sta puntando in maniera decisa sul giocatore seguito anche da varie società italiane.



Le parti stanno trattando da giorni e, secondo Sky Sport, potrebbero arrivare alla chiusura dell'affare per 25 milioni di euro più alcuni bonus.