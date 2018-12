Bartosz Bereszynski sabato sera ha lasciato il terreno di gioco dell'Olimpico prima del tempo, dopo il cartellino rosso sventolato in faccia da Massa al terzino destro che aveva appena steso un giocatore della Lazio lanciato a rete. Al momento dell'uscita dallo stadio Olimpico per il ritorno a Genova però Bereszynski aveva le stampelle e le sue condizioni susciterebbero un po' di preoccupazione nella Sampdoria.



Secondo Il Secolo XIX il laterale polacco avrebbe accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti consueti, la speranza dello staff sanitario blucerchiato - nonchè l'ipotesi migliore - è che si tratti di un forte attacco di crampi. La paura invece è che possa trattarsi di uno stiramento. In quel caso, Bereszynski sarebbe costretto a saltare altri match, e non soltanto la gara con il Parma per cui sarà squalificato.