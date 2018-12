Errore da pennarello rosso nel primo tempo, regala il pallone agli attaccanti della Lazio. Per il resto gestisce bene gara e tempi di gioco, aiutando i suoi a respirare. Intervento su Correa vale oro.: In difficoltà su Lulic, in difficoltà su Immobile, dalla sua parte la Lazio passa sempre. Lascia i suoi in 10.Ogni tanto coi compagni si complica la vita, in difficoltà seria su Immobile per buona parte della gara, toglie un pallone ad Immobile nella ripresa che come un gol.Fisico da granatiere, fa un errore in uscita su Caicedo quasi peggio di quello di Audero. Per il resto alza il muro coi compagni di reparto.: Mette dentro un pallone pregevole che Quagliarella deve solo trasformare in gol. Fa una partita ordinata e prova ad arginare il ritorno della Lazio.Nel primo tempo tocchi di fino, intelligenti, addormenta il gioco quando deve. Nella riprepsa forse dovrebbe aiutare più i suoi a gestire il pallone.(dal 24' st Jankto s.v.): Bel break nel primo tempo, elegante, lineare, in mezzo al campo troneggia. Le poche folate offensive della Samp portano la sua firma.Quando riesce a collaborare con i colleghi di reparto fa bene, potrebbe aiutare di più i suoi.Quando tocca il pallone è brillante, ma non riesce a rimanere in partita con continuità, anzi. Si perde spesso, ma almeno prova il gol da calcio d'angolo, un guizzo di genio.: Entra, e fa un gol francamente illegale: un colpo di karate che gela l'Olimpico, oramai convinto di averla portata a casa): Eterno, in area non perdona. Alla prima palla buona trafigge Strakosha. Sesto gol alla Lazio, una delle sue vittime preferite. Cecchino.: Rapido, in costante movimento, nel primo tempo prende una bella legnata e non riesce ad incidere più di tanto. Quando gli spazi si allargano fa poco.(Dal 21' st Kownacki s.v.): La sua Samp a tratti fa anche una partita scolastica, ma al primo affondo trafigge la Lazio e poi va in paziente gestione. I suoi tirano fuori una prestazione matura, si abbassano tanto ma reggono botta. Certi meccanismi e schemi sono davvero brillanti, paga il baricentro troppo basso, ma i suoi danno tutti, e vengono premiati da un suo cambio.