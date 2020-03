Dopo l’emozionante addio dello scorso maggio, coinciso con quello di Daniele De Rossi, Claudio Ranieri torna a Roma. Contro la sua Roma. Ma il lato romantico potrebbe venire meno. Il tecnico testaccino, infatti, vede la sua panchina traballare, anche a causa della preoccupante posizione di classifica: appena un punto in più dei cugini genoani, che attualmente sarebbero la terza squadra a retrocedere in Serie B. Un esonero di Claudio Ranieri, secondo gli analisti, ha una quota pagata (entro il 23 maggio, ovvero il termine della stagione) a 5,50, come riferisce Agipronews. Il tutto diventa più preoccupante se si pensa che è proprio la Roma ad aver procurato più esoneri quest’anno: Igor Tudor dall’Udinese (dopo un 0-4 alla Dacia Arena), Vincenzo Montella con la Fiorentina (1-4 al Franchi) e Rolando Maran dal Cagliari (3-4 nell’ultimo turno di campionato),.