Arrivano buone notizie dal Brasile per la Sampdoria, che si prepara a pescare un doppio colpo oltreoceano. Si è sbloccata infatti la trattativa per Jandrei, portiere della Chapecoense, ma Walter Sabatini ha in serbo un altro colpo per la formazione blucerchiata. A Genova infatti dovrebbe arrivare un nuovo terzino sinistro, Junior Tavares.



Si tratta di un brasiliano classe 1996 nato a Porto Alegre, cresciuto tra il Gremio e il San Paolo, dove attualmente gioca. Secondo Sky Sport il club doriano avrebbe deciso di puntare su di lui in vista della prossima stagione: potrebbe essere quindi un brasiliano il nuovo padrone della corsia mancina blucerchiata. Un colpo targato senza ombra di dubbio Walter Sabatini, dal momento che il dirigente spesso ha scovato proprio in Brasile alcuni dei gioielli portati in Italia nel corso degli anni.