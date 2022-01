Il sogno per il centrocampo della Sampdoria è Karol Linetty. L’operazione, difficilissima, potrebbe essere imbastita proprio in queste ultime ore di mercato tra il club blucerchiato e il Torino, ma le problematiche sono numerose, così come le situazioni contingenti da incastrare. Il ritorno del polacco a Genova potrebbe concretizzarsi innanzitutto a fronte di una cessione di Morten Thorsby. Se il norvegese dovesse partire, il suo posto potrebbe essere preso dalla mezzala granata.



L’altro scenario di cui tenere conto è la questione economica. La volontà del Toro sarebbe quella di rientrare, almeno parzialmente, dell’investimento sostenuto per portarlo in Piemonte. Difficile, per la Samp, che punterebbe ad un prestito senza eventuali obblighi di riscatto. Non secondaria neppure la questione stipendio. In quel caso, però, si rivelerebbe determinante il desiderio di Linetty di tornare a Genova. Il centrocampista sarebbe disposto a venire notevolmente incontro alla società doriana, pur di tornare in Liguria. Trattativa complessa, quindi, destinata a conoscere un esito, in un senso o nell’altro, nel giro di poche ore.