La Sampdoria nelle ultime sessioni di mercato ha spesso e volentieri indovinato i rinforzi e i colpi giusti per realizzare succulente plusvalenze. Tutte le squadre però hanno una loro 'criptonite', e quella dei blucerchiati evidentemente non è verde, bensì... nerazzurra. In forza all'Atalanta ci sono almeno quattro giocatori che rappresentano un grosso rimpianto di mercato per la Sampdoria: tra ex e obiettivi inseguiti a lungo e poi sfuggiti, da Corte Lambruschini hanno di che mangiarsi le mani.



I primi due nomi a saltare all'occhio sono quelli più evidenti, ossia Luis Muriel e Duvan Zapata. Uno all'Atalanta ci è arrivato direttamente, l'altro dopo due tappe intermedie (Siviglia e Fiorentina), ma oggi il tandem colombiano fa le fortune dei bergamaschi. Entrambi però hanno lasciato la Samp per una cifra complessiva vicina ai 50 milioni di euro, importo irrisorio considerando l'attuale quotazione dei due gioielli colombiani.



Il rimpianto è acuito anche dal fatto che Muriel poteva tornare a vestire il blucerchiato in almeno due circostanze: la prima volta lo scorso inverno, prima di accasarsi alla Fiorentina, ma va registrato anche un tiepido interessamento risalente alla scorsa estate. Il sondaggio poi sfociò in un nulla di fatto, e l'attaccante prese la strada di Bergamo.



Non sono ex, ma potevano diventare giocatori della Samp anche Josip Ilicic e Ruslan Malinovskyi. Lo sloveno arrivò davvero ad un passo dalla maglia doriana due estati fa, prima di trasferirsi all'Atalanta. All'ultimo, l'inserimento della Dea sparigliò le carte: Ilicic - infastidito anche dal fatto che in Liguria corteggiavano anche Snejder - non partì per Genova, dove era atteso dalle visite mediche, ma si mise in viaggio verso l'Atleti Azzurri d'Italia.



Anche Malinovsky sembrava realmente pronto a trasferirsi alla Samp ad agosto: l'accordo con il Genk era stato trovato, ma l'operazione non si chiuse per il clima di incertezza societaria attorno alla società e per la volontà della presidenza di non investire immediatamente risorse nel mercato. Domenica la Samp se li ritroverà di fronte quasi tutti, tranne lo squalificato Ilicic: Quagliarella e compagni dovranno dimostrare di essere più forti anche dei rimpianti.