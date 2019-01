Da tempo è ormai noto l'interesse della Sampdoria per il giovane terzino Raoul Bellanova , difensore classe 2000 cresciuto nelle giovanili del. Il calciatore è in scadenza con il club rossonero, e il rinnovo attualmente sembra piuttosto lontano. Ecco perchè varie società si stanno attivando per assicurarsi il cartellino del giocatore, ma a cercare Bellanova non ci sarebbero soltanto i blucerchiati.Stando a Sky Sport sul tavolo dell'entourage di Bellanova ci sarebbe anche un'offerta dalla Ligue 1. A presentare una proposta al ragazzo sarebbe stato il, alla ricerca di un profilo compatibile con quello dell'esterno destro nativo di Rho. Un inserimento, quello della squadra francese, che potrebbe complicare i piani doriani.