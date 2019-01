La Sampdoria è molto attiva sul mercato dei giovani. L'obiettivo blucerchiato, come già fatto in passato, è quello di acquistare alcuni promettenti calciatori da inserire in rosa il prima possibile, per poi essere affidati alle cure di Marco Giampaolo. E' già successo in passato ad esempio con Skriniar, ora gli occhi degli scout doriani sono puntati su altri profili. Oltre ad aver ufficializzato Mulè, la Samp lavora su Davide Merola - gestito dal cugino di Raiola - e soprattutto segue da tempo la vicenda di Raoul Bellanova del Milan.



Si tratta di un terzino classe 2002, cresciuto nelle giovanili rossonere e ormai in scadenza. Stando a Il Secolo XIX il giocatore è un pallino della dirigenza di Corte Lambruschini, che vorrebbe prelevarlo a zero approfittando del termine del contratto e del rinnovo mancato con il Milan. Il fatto che il suo agente sia Paolo Busardò, procuratore storicamente vicino a Walter Sabatini, potrebbe semplificare la trattativa vestendo di blucerchiato Bellanova già a breve.