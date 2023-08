Due ore di summit nella sede nerazzurra, poi la decisione: il secondo portiere dell', per la prossima stagione, sarà Emil. L'agente del portiere della, Tullio Tinti, insieme al collega Montipò ha incontrato nel pomeriggio il club milanese - con cui hanno parlato anche di Inzaghi - e hanno trovato la quadra per il trasferimento a San Siro dell'estremo difensore italoindonesiano. Le parole rilasciate all'uscita dalla sede fanno ben capire quanto la trattativa sia vicina alla conclusione.L'operazione tra Samp e Inter è stata imbastita con la formula gradita ai nerazzurri, ilcondi riscatto fissato ad una cifra compresa tra i. La fumata bianca definitiva è arrivata in serata, e la notizia si è diffusa immediatamente. Audero, che non ha mai forzato la mano al Doria per andarsene, sa di partire teoricamente come secondo dell'esperto Sommer, ma è convinto di potersi giocare le sue carte con Inzaghi. La Samp non può essere troppo felice per i termini dell'accordo: ovviamente a Genova avrebbero volutodalla cessione del loro miglior giocatore. Alla fine si dovranno accontentare del risparmio sull'ingaggio, circalordi all'anno, anche a causa della politica della Serie B che prevede un tetto al monte stipendi. Operazione slegata, ma avviata anche quella per un altro portiere tra Samp e Inter: a Bogliasco potrebbe arrivare Filip- L'accelerata dell'Inter è arrivata proprio all'ultimo momento. Ieri infatti contestualmente la Lazio aveva praticamente ceduto Maximiano all'Almeria: la Samp si aspettava undei biancocelesti, che da tempo monitoravano Audero, ma il blitz di Tinti e i buoni rapporti tra il procuratore e l'Inter hanno sparigliato le carte in tavola, vestendo (almeno virtualmente) Audero di nerazzurro. A dimostrazione dell'interessamento capitolino ci sarebbe anche un retroscena. Pare infatti che Lotito abbia momentaneamenteessendo sfumato il suo sostituto Audero.