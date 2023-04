Una delle assenze più pesanti per la Sampdoria è stata sicuramente quella di Emil Audero. Il portierone blucerchiato, dopo l'intervento alla spalla a causa della sublussazione rimediata in allenamento, ha osservato un periodo di riposo, prima di cominciare la riabilitazione. Riabilitazione che è cominciata proprio di recente.



Audero si è trasferito a Forlì, città nella quale è stato operato lo scorso 23 marzo dal professor Porcellini e dove trascorrerà i prossimi dieci giorni per la prima parte del percorso di recupero. Difficile, se non impossibile, che il numero uno doriano possa riuscire a recuperare in tempo per salutare i tifosi nelle ultime due gare, con il Sassuolo in casa o con il Napoli in trasferta.