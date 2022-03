In casa Sampdoria tiene banco la situazione di Emil Audero e la novità degli ultimi giorni su una sua possibile naturalizzazione e convocazione da parte della Nazionale indonesiana . Ieri addirittura era in programma un incontro tra emissari della Federazione e il portiere. Hasani, responsabile della PSSI per la naturalizzazione dei giocatori, ha commentato così la vicenda:"I nostri colleghi in Italia hannoEmil, venire o no. Speriamo che Emil sia disposto a entrare in nazionale»