Il portiere della Sampdoria Emil Audero sta vivendo una situazione molto particolare. Dopo anni di titolarità indiscussa, il numero uno blucerchiato è scivolato indietro nelle gerarchie della squadra, sostituito da Wladimiro Falcone. Eppure, il portiere è entrato nell’orbita dei desideri dell’Indonesia.



Audero è nato nel 1997 a Mataram, da padre indonesiano e madre italiana, e da quando ha un anno si è trasferito a Cumiana in provincia di Torino. Lì il giovane Emil ha iniziato a tirare i primi calci al pallone, venendo poi inglobato dal settore giovanile della Juventus. Audero ha sempre giocato le sue chance in azzurro, dall’Under 15 all’Under 21, ma la Federazione indonesiana lo ha sempre corteggiato. E ora sembra fare sul serio.



Il commissario tecnico Shin Tae-yong preme per naturalizzarlo, come ha rivelato uno dei membri del comitato esecutivo della Federcalcio, Hasani Abdulgani: “Audero è una priorità per il ct Shin Tae-Yong. Abbiamo contattato il ct Mancini il quale ci ha detto che al momento non è interessato a portarlo nella nazionale maggiore a causa dell'intensa competizione nel ruolo” ha detto il dirigente.



L’Indonesia ha a disposizione 4 slot per le naturalizzazioni, e tre sono già state utilizzate. L’alternativa ad Audero sarebbe il centrocampista del Lucerna, Jordy Wehrmann. Secondo il quotidiano locale BolaSkor già oggi alcuni rappresentanti dell’Indonesia potrebbero incontrare Audero per chiedergli una risposta. L’ipotesi, scrive Il Secolo XIX, non troverebbe conferme da parte della Samp, e per ora, Audero non avrebbe ricevuto nuove proposte concrete.