Il primo campionato da protagonista in Serie A per il portiere della Sampdoria Emil Audero era partito nel miglior modo possibile. Pochissimi gol, ottime parate e prestazioni che inevitabilmente avevano sollevato molta attenzione sul portiere blucerchiato, ma virtualmente ancora di proprietà della Juventus.



Con la Sampdoria non riusciamo a concretizzare quello che di buono stiamo facendo, in settimana durante gli allenamenti lavoriamo al meglio con Giampaolo. Abbiamo avuto qualche disattenzione, però ora abbiamo un grande match: è uno stimolo in più per fare bene. Il derby è una partita a sé dobbiamo dare il massimo per noi, ma soprattutto per i nostri tifosi”. Nelle ultime partite invece Audero ha risentito, come tutta la Samp, di una flessione significativa. In alcune circostanze non è stato perfetto, anche se gli 11 gol subiti ovviamente non sono imputabili soltanto a sue incertezze. Ieri inoltre è arrivata la sconfitta anche con l’Under 21 dai pari età dell’Inghilterra: “In azzurro non mi sta girando molto bene, speriamo il vento cambi” ha detto il portiere a Rai Sport. “, in settimana durante gli allenamenti lavoriamo al meglio con Giampaolo.Abbiamo avuto qualche disattenzione, però ora abbiamo un grande match: è uno stimolo in più per fare bene. Il derby è una partita a sé”.



Audero ha origini indonesiane, ma il suo cuore è in Piemonte, e ha spiccate tinte bianconere: “Tanti tifosi indonesiani? Ho vissuto solo un anno in Indonesia, ho l’accento torinese. Se c’è la possibilità torno a Torino, ma non è vicino”. Audero dedica un pensiero anche per la piazza che lo ha lanciato nel mondo del calcio: “A Venezia sono stato molto bene, mi è dispiaciuto per come sono partiti, ma Zenga ha dato la scossa giusta e mi auguro possano risalire la classifica”.