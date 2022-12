Si avvia alla conclusione il rititro in Turchia della Sampdoria, reduce dal pareggio di ieri con la Dinamo Dresda, squadra tedesca di terza divisione. Oggi il programma prevede un allenamento pomeridiano, domani invece seduta mattutina.



Il ritiro si chiuderà dopodomani alle 9, ora italiana, con l'ultima amichevole con i kazaki del Kaysar, impegnati nella seconda serie locale. Nel pomeriggio poi la Samp farà rientro in Italia. Nel frattempo, dall'infermeria arrivano notizie in merito a Valerio Verre ed Emil Audero. non impiegati ieri contro la Dinamo. Il centrocampista e il portiere avevano accusato alcuni sintomi influenzali, già oggi comunque dovrebbero rientrare in gruppo.