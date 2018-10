Emil Audero, portiere della Sampdoria in prestito dalla Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prospettiva di un ritorno in bianconero: "Futuro alla Juve? Le voci fanno piacere, ma oggi il mio presente è qui. E’ naturale che, visto che sono di proprietà della Juve, si parli di quello. Però il futuro passa da quest’anno, sono concentrato per fare bene qua alla Sampdoria".