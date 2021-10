Contro il Torino, la Sampdoria dovrà affrontare svariati problemi di formazione, e il primo riguarderà il ruolo di portiere. Emil Audero, non impeccabile con l'Atalanta, si è infatti infortunato durante il match con i nerazzurri: il numero uno genovese ha rimediato una botta alla mano e alla spalla, ieri non si è allenato con i compagni e quindi domenica potrebbe non scendere in campo con il Torino.



Secondo Sampnews24.com Roberto D'Aversa, per preservarlo dalle critiche visto anche il momento non perfetto di forma, potrebbe farlo riposare un turno, schierando al suo posto Wladimiro Falcone, estremo difensore classe 1995 pronto a fare il suo esordio in questa stagione.