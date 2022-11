Ecco le parole di Emil Audero, portiere della Sampdoria, prima della gara contro il Lecce:



"Nello spogliatoio ci siamo confrontati, abbiamo scambiato i nostri pensieri su questa situazione, per capire cosa fare per uscire da un momento difficile come questo. Le parole le porta via il vento, bisogna dimostrare con i fatti e oggi è l'occasione giusta per farlo".