Partita decisamente speciale quella traper Emil. Il passato e il presente dell'attuale portiere blucerchiato si intrecciavano allo Stadium, in una gara decisamente complicata da gestire anche sul piano emotivo per il numero uno doriano. Prima è arrivato il gol di Ronaldo, complice un errore dell'estremo difensore, poi però Audero si è reso protagonista di un paio di interventi strepitosi, su Matuidi e ancora sul portoghese."Ho provato tante emozioni, belle e forti. Ho ritrovato tanta gente che conosco. Se uno guarda all’aspetto della partita," ha detto nel post partita Audero, come riporta Sampnews24.com. "Il gol di Ronaldo? Ferrari stava per intervenire sul pallone, non ci è riuscito e il pallone mi è sbucato all’improvviso, ero in ritardo proprio perché avevo davanti il difensore. Non sono riuscito a deviarla, pur toccandola".Inevitabile anche alcune domande sul futuro: "Ora me lo costruisco alla Samp,. I primi mesi a Genova direi che sono andati bene, la classifica è a nostro favore, abbiamo avuto alti e bassi, ma dobbiamo essere bravi a rimanere equilibrati. È bello stare in porta davanti a Cristiano Ronaldo,. Oggi è stato emozionante, se glielo avessi parato sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ho fatto però diverse belle parate, mi dispiace perché un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Togliercelo così alla fine è stato un po’ una beffa. Ma la prestazione c’è stata, ne siamo consapevoli.- conclude Audero -".