Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Roma e ha parlato di Mourinho, ex allenatore dell'Inter, squadra del cuore proprio del difensore blucerchiato: "Stimo tantissimo Mourinho, come persona e come allenatore, ma non c'è nulla di particolare stasera. Cerco sempre di fare anche gol".