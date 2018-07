C'è anche un vice Campione del Mondo nella lista della spesa della Sampdoria, alla ricerca di un perno per il centrocampo di Marco Giampaolo. Il club blucerchiato segue da giorni Pedro Obiang, ma dalle parti di Corte Lambruschini valutano anche altre piste di mercato. Ad esempio quella che conduce al centrocampista Milan Badelj.



Il giocatore croato è uno degli svincolati di lusso attualmente disponibili in Serie A. Ancora relativamente giovane (ha 29 anni) eppure già molto esperto del massimo campionato italiano dopo quattro stagioni alla Fiorentina giocate da protagonista, Badelj piace moltissimo a numerose società, che gli hanno presentato svariate offerte.



Al momento in vantaggio per il centrocampista c'è il Milan, che offre più della concorrenza anche dal punto di vista contrattuale. In rossonero però il mediano croato troverebbe la forte concorrenza di Biglia. Tra le alternative, scrive Il Secolo XIX, ci sarebbe anche la Sampdoria, che lo starebbe seguendo già da qualche tempo. Badelj per il momento continua a valutare tutte le proposte giunte al suo agente, in attesa della decisione definitiva.